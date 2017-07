Flertalsgruppen sætter i sit budgetudkast fokus på den borgernære service og vil bl.a. give de ældre rengøring hver 14. dag i stedet for hver tredje uge som i dag. Arkivfoto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Udkast til budget for 2018 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udkast til budget for 2018

Stevns - 01. juli 2017 kl. 07:27 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er enige om, at Stevns Kommune i 2018 skal have fokus på det borgernære område. Det er de udsatte borgere, der er i fokus, og som skal have mulighed for et bedre liv.

Med disse ord fra den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen offentliggjorde den politiske flertalsgruppe i Kommunalbestyrelsen fredag eftermiddag et arbejdspapir, der udstikker målsætningerne for Stevns Kommunes budget 2018, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Arbejdspapiret er ikke en færdig budgetaftale, eftersom det er renset for tal og ikke anviser, hvor partierne i flertalsgruppen vil skaffe finansieringen til de nye udgifter. Men ifølge Steen S. Hansen opfylder papiret den politiske målsætning, som flertalsgruppen formulerede på sit første pressemøde i oktober 2016: at der inden sommerferien i år skulle foreligge en grovskitse til Stevns Kommunes budget 2018.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at få oplyst, hvor flertalsgruppen vil skære for at få råd til de serviceforbedringer, som de er blevet enige om. Det står dog allerede nu fast, at der skal findes omkring 11 millioner kroner for at dække den såkaldte opdrift ind. Det er betegnelsen for udgifter på dette års budget, der har vokset sig større end forudset, og som derfor vil fortsætte næste år, hvis der ikke gribes ind politisk.

- Jeg kan dog godt oplyse, at vi er enige om at holde både skatteprocent og grundskyldspromille i ro. Her kommer der ingen stigninger næste år, siger Steen S. Hansen.

Selv om flertalsgruppen råder over 11 af Kommunalbestyrelsens 19 mandater, håber Steen S. Hansen på, at gruppen bag budgettet bliver endnu bredere.

- Målet er en 19-0 vedtagelse ved andenbehandlingen, og det er derfor, at vi i begyndelsen af august sender det færdige budgetforslag til Venstre, Nyt Stevns og Borgerlisten Stevns. Hvis oppositionen kan komme med bedre forslag end vores, vil vi gerne lytte til dem, siger han.