Uddeler tager situationen meget alvorligt

Stevns - 11. maj 2017 kl. 10:30 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lige som vi gør lokalt, så tager Coop dette meget alvorligt. Alle kloakker og containere blev sikret sidste gang. Men det ser ud til, at rotten denne gang er kommet ind ved loftet. Derfor er vi nu i gang med at pille en væg ned, så vi kan få sikret butikken den vej fra også, siger uddeler Peter Thomsen til DAGBLADET om den kendsgerning, at der nu for tredje gang inden for tre måneder er en rotte på spil i butikken.

Han er om nogen ked af hele situationen. Ikke mindst fordi, at man netop er på vej ind i en bededagsferie, hvor der bliver fyldt godt op i sommerhusene i Rødvig.

- Helt ærligt, så fik jeg en knugende fornemmelse ved hjertet, da vi fandt ud af, at den var gal igen. Det er en stor weekend, vi går ind til, og det bliver dyrt for os, men det jeg tænker mest på er vores kunder. Jeg er oprigtigt ked af det på vores kunders vegne. Mange af sommerhusgæsterne har ikke rigtigt andre muligheder for at handle, siger Peter Thomsen.

Nu skal man have sikret butikken og alt skal disinficeres, og så skal der var sporfrit for skadedyr i mindst to dage, før butikken kan åbne igen.

- Jeg tør ikke sige lige nu, hvornår det bliver. Jeg forventer, at vi nok skal holde lukket i fire dage. Vi vil ikke udsætte vores kunder for skadedyr. Jeg troede, at vi med den indsats, der blev gjort sidste gang, så var problemet løst. Men nu skal vi have tjekket hele loftet, så vi også eliminerer de eventuelle indgange, der er derfra, siger uddeleren fra Dagli' Brugsen i Rødvig, der er blevet ringet op af Coops direktør her til morgen.

Alle kræfter er sat ind for at få løst problemet.

