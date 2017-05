Ubevidst telepolitik skal laves om

Se billedserie Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann. Foto: Erik Nielsen

Stevns Kommune er ifølge vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann klar til at lave det om, hvis der er hold i kritikken fra Teleindustrien om, at Fibia har stoppet sine bredbåndsprojekter i Stevns Kommune på grund af, at kommunen har mere restriktive og fordyrende gravetilladelser end i andre kommuner.

- Det er første gang jeg hører, at Stevns Kommune skulle stille skrappere og mere urimelige krav end andre kommuner ved udstedelse af gravetilladelser. Det er på ingen måde en bevidst politik. Vi tager straks initiativ til at få undersøgt sagen nøjere og dernæst initiativ til en dialog med Fibia om sagen. Hvis det viser sig, at der er hold i påstanden skal vi have ændret vores politik på området med det samme, sagde han til DAGBLADET fredag på baggrund af et spørgsmål fra avisen i sagen.

Efter at have undersøgt sagen nærmere, siger vicekommunaldirektøren i dag onsdag:

- Vi kan ikke se, at vores politik på området er strammere end de omkringliggende kommuners politik. Så jeg er fortsat forundret over udtalelserne. Vi har inviteret Fibia til et dialogmøde på mandag, og vores tilgang til mødet er, at vi i fællesskab skal have fundet en for alle parter god fremadrettet løsning på sagen. Derudover har vi også planlagt dialogmøde med Telcon og TDC angående master i juni måned 2017.

