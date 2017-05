Tyveri fra seks personbiler

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der har bemærket mistænkelige personer eller køretøjer i byen i løbet af natten. Samtidig opfordrer politiet til at henstille køretøjer, hvori der måske findes dyrt håndværktøj, på oplyste steder eller under opsyn for at minimere risikoen for tyveri / indbrud i køretøjet.