Tyv tog 40 par underbukser

Hårlev: En tyv må i den grad have manglet noget tøj - eller også er han fan af den tidligere svenske tennisstjerne Bjørn Borg. I hvert fald kan man konstatere, at i forbindelse med et indbrud på Nordmarken er der forsvundet hele 40 par underbukser af mærket Bjørn Borg.

Indbruddet har fundet sted onsdag aften i tidsrummet mellem klokken 17.45 og 22.45. Havedøren var brudt op, og tyven har gennemrodet alle skabe i et badeværelse og et soveværelse. Ud over de mange underbukser er der også stålet andre mærkevarer. Fire Polo skjorter af mærket Fred Perry samt to par jeans af mærket Pierre Cardin. Derudover er der forsvundet et samlerobjekt - en Amarone vinflaske fra 2006 i original trækasse samt parfumer og en sweater.