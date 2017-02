Modelfoto Foto: Mie Neel

Tvivl om uddannede pædagoger på Stevns

Stevns - 22. februar 2017 kl. 06:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BUPL Sydøst fastholder i en pressemeddelelse sit synspunkt, at Stevns Kommune overvurderer antallet af uddannede pædagoger i sine daginstitutioner. Derfor har fagforeningen skrevet til kommunen og inviteret til et samarbejde om, »hvordan man fremover kan sikre god pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene«.

Striden bunder i den famøse hændelse på Lodbjerggård i november, hvor en to-årig dreng blev glemt i sin barnevogn. I kølvandet på den ophedede mediedækning udsendte BUPL Sydøst en pressemeddelelse, hvor fagforeningen fremførte, at kun 43 procent af personalet i de stevnske institutioner er uddannede pædagoger. Ifølge BUPL placerer det Stevns på en tredjesidste plads i hele landet. Men kommunen fastholdt, at normeringen af pædagoger intet havde at gøre med den aktuelle hændelse på Lodbjerggård.

I januar fremlagde kommunen imidlertid sin egen opgørelse for Børneudvalget, der havde bedt om orientering om sagen. Heraf fremgik, at der netop i november var 61 procent uddannede pædagoger i de stevnske institutioner - lidt bedre end kommunens målsætning på 60 procent - og at der i kommunens nordlige distrikt, som Lodbjerggård hører under, var hele 66 procent af de ansatte med fagets uddannelse.

Det undrede faglig sekretær i BUPL Sydøst Jacqueline Sporon-Fiedler, da DAGBLADET bad om hendes kommentar til opgørelsen. Hun henviste til, at fagforeningen blot har henholdt sig til tal opgjort af kommunernes eget analyseinstitut: Kora, der hvert år indhenter tallene fra kommunerne selv. Det var således Stevns Kommune egne tal, som BUPL havde offentliggjort.

Siden har fagforeningen haft lejlighed til at se nærmere på Stevns Kommunes beregninger. Konklusionen er, ifølge BUPL, at der ikke er belæg for kommunens konklusion:

- Kommunen tæller både de daglige pædagogiske ledere og støttepædagogerne med i deres opgørelse. Det gør Kora ikke. Og det er også et brud med den måde, man plejer at regne på. Konsekvensen er, at kommunen får pædagogandelen til at se mere favorabel ud, siger Jacqueline Sporon-Fiedler.

DAGBLADET har forelagt BUPL's kritik af kommunens opgørelse for direktør Jakob Bigum Lundberg i Stevns Kommune. Han har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere i medierne.

