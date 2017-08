Eks-formand Lars Klausen er her på billedet sammen med Stevns Turistforenings nye formand, Kathrine Hendriksen, da der var skiftedag i bestyrelsen. Foto: Henrik Fisker

Turistformand: Vi står styrket samlet set på Stevns

Stevns - 31. august 2017 kl. 14:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

STevns: Det er vigtigt at skelne mellem to ting i turisme-debatten.

Sådan siger Kathrine Hendriksen, der er formand for Stevns Turistforening:

For det første: Skal vi have et lokalt turistkontor på Rødvig Havn og fungerer de decentrale turistinformationer godt nok?

Og for det andet: Får vi nok ud af vores samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn (VISM)?

Hun mener, at det er for tidligt at svare på sidstnævnte efter blot to år, da en dybdegående evaluering med en analyse af alle aspekter af samarbejdet er sat til at finde sted i 2018-2019.

- I forhold til debatten om turistkontorer er det vigtigt at fremhæve, at den daværende kommunalbestyrelse og turistforeningens bestyrelse i sin tid var helt enige om den fremtidige turismestrategi, hvor midler blev flyttet fra det lokale turistkontor til et fælles turismesamarbejde. En strategi, hvor der ville komme skærpet fokus på markedsføring, turismeudvikling og udviklingen af en professionelt drevet turismedestination. Den strategi var åbenlyst betinget af lukningen af et bekosteligt helårsåbent turistkontor på Rødvig Havn, lyder det fra Kathrine Hendriksen, da DAGBLADET beder hende forholde sig til hendes forgængers nyeste udmelding om, at det nuværende decentrale servicekoncept forankret hos større aktører ikke er tilstrækkeligt.

Det var netop Lars Klausen, der som daværende turistformand på Stevns, var med til at gennemføre den fælles strategi.

- Konkluderende er det Stevns Turistforenings holdning at vi med det nye koncept for decentrale turistinformationer og det nye mobile turistkontor står styrket i hele vores kommune i forhold til turismeservice. Men det var også en glæde for Stevns Turistforening at høre, at der denne sommer blev taget initiativ til en sommeråben turistinformation på Rødvig Havn baseret på frivillige kræfter ligesom man har set det i Stege og Næstved, lyder det fra den nuværende formand for Stevns Turistforening:

- Ved et møde med initiativtagerne til informationen opfordrede vi til, at de skulle indgå i et samarbejde med VISMs model og dermed opnå gavn af alle de udviklede tiltag og den professionelle styring.

Det samarbejde blev desværre ikke iværksat, da initiativtagerne ville arbejde uafhængigt af andre. Det er ingen tvivl om, at konceptet for den frivillige turistinformation har være rigtigt godt. Der har været gode åbningstider, placeringen på Christiansø har været god og den inviterende åbne luge har en god effekt med mange henvendelser. Flere end sidste år, da kontoret lå på Havnevej. Stevns Turistforening vil ikke afvise at støtte dette initiativ næste år, hvis der bliver taget et lignende initiativ, men vores holdning er, at det skal indgå i et samarbejde med VISM for at få gavn af de erfaringer, der er høstet her gennem de sidste to år.

