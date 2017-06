Turist-wifi lægges på hylden

Direktøren fra Teleinudstrien, Jakob Willer lægger vægt på, at Stevns Kommune har indvilget i at lægge alle andre planer på hylden, som kan virke konkurrenceforvridende og hæmme de private selskabers lyst til at investere i Stevns Kommune.

- Vi har givet håndslag på, at ikke arbejder videre med etablering af turist-wifi i kommunalt regi før vi har et fuldstændigt overblik over, hvor telebranchen har interesse i og planer for at sætte master og udstyr op, siger Steen S. Hansen, der er formand i Plan- og Teknikudvalget i den sammenhæng.