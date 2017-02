Se billedserie Thor Nielsen stammer oprindeligt fra Lille Heddinge og bor i dag ved Sorø. Han har de seneste 15 år været sekretariatsleder for dyrskuet i Roskilde, hvor han i 2002 afløste Lars Asserhøj, da han blev borgmester. Foto: Henrik Fisker

Turismens nye ansigt

Stevns - 01. februar 2017 kl. 13:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Min primære opgave bliver at være iværksætter og hæve kvaliteten af det samlede tilbud til turisterne. Nu skal vi have samlet aktørerne og koordineret, hvad vi dur til, og så skal vi få tingene til at ske.

Sådan siger den 59-årige Thor Nielsen, som onsdag tiltrådte som ny turismekonsulent på Stevns. Han er ansat i en stilling, som i første omgang er begrænset til et to-årigt projekt med fast base på Tinghuset som en del af Stevns Erhvervsråds sekretariat, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Stillingen er finansieret med et årligt tilskud til løn på 400.000 kroner fra Stevns Kommune, og Stevns Turistforening har lagt yderligere 150.000 kroner oveni. Hertil kommer driftsomkostningerne, som endnu ikke er fundet på budgettet.

Thor Nielsen - der er født og opvokset på Stevns, hvor hans oldefar, farfar og far har drevet Lille Heddinge Mølle - er ansat blandt omkring 40 ansøgere, og erhvervschef Thomas Christensen lægger ikke skjul på, at han mener at have fundet den rette mand til jobbet.

- Vi har ansat Thor, fordi han har dokumenteret erfaring med at skabe events og ved, hvordan man skaber omsætning på dem. Han ved en masse om lokal fødevareproduktion, og derfor passer hans profil fint med vores ønsker, siger erhvervschefen.

Thor Nielsen glæder sig til opgaven.

- Jeg kan mærke, at der er en masse aktiviteter hernede. Men jeg tror samtidig, at der er brug for, at borgerstoltheden over verdensarven og alle de andre attraktioner kommer højere op på dagsordenen. Der er brug for en politisk bevidsthed om, at vi skal prioritere turismen og investere i den, siger han.

I den forbindelse mener han ikke, at en to-årig kontraktperiode er lang tid til at løbe dette arbejde i gang.

- Det tager tid, og derfor håber jeg, at vi kan overbevise politikerne om, at stillingen som turismekonsulent skal være permanent, siger Thor Nielsen.