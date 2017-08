Se billedserie Lidt til den søde tand - ja tak.

Turisme-konsulent: Smag på Stevns er god markedsføring

Stevns - 07. august 2017 kl. 12:39 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nye rammer med sammenhængende udstillingstelte ved Smag på Stevns-arrangementet lørdag er noget, som turisme-konsulent Thor Nielsen har fået god feedback på.

- Stevns Turistforening har finansieret arrangementet inklusiv markedsføring, og jeg mener, at pengene er givet godt ud, selv om udgifterne ikke bliver dækket ind af de indtægter, der kommer ind fra salg af stadepladser. Det er i lige så høj grad et arrangement, der sætter Stevns på landkortet over for turister, forklarer Thor Nielsen.

Han vil gerne udvikle arrangementet, så der kommer endnu flere fødevareproducenter med til Smag på Stevns.

- Vi har nu fået skabt rammerne omkring det, og der er helt sikkert et godt potentiale for at få det til at vokse, siger Thor Nielsen til avisen.

Salget i boderne gik rigtig godt. Nogle af stadeholderne var endda hjemme for at hente friske forsyninger, da man blev overrasket over, hvor godt salget gik.

- Jeg var dog godt forberedt hjemmefra. Så det var ikke nødvendigt for mig, men jeg tog da hjem med tomme kasser. Det var helt sikkert godt i år, det var der brev enighed om blandt de stadeholdere, jeg talte med, lyder det fra Dan Christensen fra Engvang Frugt, der samtidig er formand for Stevns Fødevarenetværk.

