Fire af Venstre Stevns? fem medlemmer i Kommunalbestyrelsen havde i sidste uge invitereret sig selv til en snak med to af initiativtagerne bag Rødvig Turist Information, som det står skiltet på den røde hytte ved Flinteovnen. Privatfoto

Turisme evalueres på livet løs

Stevns - 30. august 2017 kl. 13:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Turismen på Stevns har også i 2017 været til debat - og ikke mindst de lokale politikere er ved at vågne op her op imod kommunalvalget i november.

9. oktober 2014 besluttede en næsten enig kommunalbestyrelse i fællesskab med Stevns Turistforening at lægge de kommunale turisme-kroner hos Visit Sydsjælland-Møn (VISM), der ud over Stevns er et samarbejde mellem Faxe, Næstved og Vordingborg. Kun Enhedslistens Jan Jespersen stemte dengang imod beslutningen, som efter hans opfattelse favoriserede de store turistmål på turismeområdet på bekostning af de mange små aktører. Derfor kunne han ikke stemme for, begrundede han dengang sin holdning med i DAGBLADET.

Èn efter én stiller de andre partier sig nu op og fortæller, at samarbejdet med VISM ikke har levet op til forventningerne, og der skal ske ændringer, så der også er plads til en mere lokal forankret turistinformation.

Det startede med de konservatives nye spidskandidat, Mikkel Lundemann, der i foråret ændrede de konservatives holdning hen i retning af, at der er brug for et turistkontor i gammeldags forstand. Det har han siden slået til lyd for flere gange på sin Facebook-profil og i debatindlæg.

Det samme kan man sige om de radikales spidskandidat, der under overskriften »Turisme-samarbejde er en skuffelse« lancerede sine nye holdninger.

Senest har fire ud af Venstres fem nuværende kommunalpolitikere været en tur i Rødvig for at besøge det frivillige initiativ: Rødvig Turistinformation, der her med udgangen af august har hilst på over 3.500 turister i deres turisthytte ved p-pladsen på Christiansø.

Efter dette besøg konkluderer Venstres Bjarne Nielsen på delegationens vegne, at der er behov for investeringer i det lokale turismesamarbejde og ønsker at støtte op om Rødvig Turist Information.

