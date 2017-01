Merete Hansen fotograferet i sit atelier i Store Heddinge - gør nu klar til årets Corner-udstilling. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tre stevnske bidrag på årets Corner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre stevnske bidrag på årets Corner

Stevns - 19. januar 2017 kl. 16:23 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er altid lidt af en begivenhed i kunstnermiljøet, når årets Corner løber af stabelen. Her samles en række af landets fremtrædende billedkunstnere om at vise, hvad de har præsteret det forgangne år - og for at mødes med deres publikum, som ofte valfarter til Sophienholm ved Kongens Lyngby.

Efter en indbudt fernisering fredag eftermiddag åbnes dørene på årets Corner på lørdag 21. januar kl. 11. Herefter er der adgang alle dage undtagen mandag til og med søndag 19. februar. Adressen er Nybrovej 401, Lyngby.

Stevns er ligesom de foregående år repræsenteret af hele tre kunstnere. Det er formentlig en medvirkende årsag til, at der ofte er gæster fra netop Stevns i den weekend, hvor Corner åbner.

De tre stevnsboer er Elisabeth Bergsøe fra Arnøje, der har fået plads i Cobra-rummet til sine store figurative billeder, der uden overdrivelse kræver en del studier for at fange budskabet.

Rødvig-drengen Knud Odde finder man i Havesalen, hvor han udstiller sine kobbertryk og træsnit med udtryksfulde modeller.

Merete Hansen fra Store Heddinge er med sine knap 30 år i Corner-sammenhæng én af udstillingens absolutte veteraner. Hun har i år valgt at indgå i en fællesudstilling på Mezzaninen og trappen op til den sammen med tre andre billedkunstnere: Hanne Varming - som kendes for sine skulpturer uden for lufthavnsbygningen i Kastrup - tegneren Lene Rasmussen og maleren Elisa Jensen.

Selv bidrager Merete Hansen med 13-14 større malerier i den karakteristiske koloristiske stil. Hun ville egentlig gerne have haft Stevns Klint med på udstillingen, men var ikke helt tilfreds med resultatet. I stedet finder man en samling af værker fra Rødvig Havn - herunder hummeren, som har fulgt hende gennem årene.

Merete Hansen har i øvrigt sagt ja til at udstille på Kulturloftet og har nu tiden frem til efteråret til at overvinde sin animositet over for at vise sine værker frem på sin hjemegn.