Alternativet, SF og Enhedslisten står her skulder ved skulder. Fra venstre er det Kirsten Kock (Alternativet), ikke oplyst, Michael Graakjær (SF), Sejer Folke (Enhedslisten) samt Betina Baden (Enhedslisten). Privatfoto

Tre røde partier i valgforbund på Stevns

Stevns - 15. juni 2017 kl. 10:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er hele 12 partier og lister, som har planer om at stille op til det kommende kommunalvalg i Stevns Kommune. Og nu ser det første valgforbund, så dagens lys. Det er SF, Enhedslisten og Alternativet, der har fundet sammen.

På tirsdag 20. juni finder det første vælgermøde sted på Café Stevnen, og her har 11 af de 12 partier meldt deres ankomst - kun Nye Borgerlige er ikke tilmeldt dette arrangement, og partiet mangler endnu også at præsentere en hold af kandidater.

Og nu er det første valgforbund, så en realitet blandt de »små« lister på den røde fløj.

Der er tale om et såkaldt teknisk valgforbund påpeger de tre partier i en fælles pressemeddelelse, men de påpeger samtidig, at der særligt er ét område, hvor de deler visioner for Stevns.

- Klima, miljø og natur samt genopretning har høj prioritet for alle os i valgforbundet, så det falder helt naturligt, at vi kommer til at have et samarbejde på det område, siger Sejer Folke (Enhedslisten), der er kontaktperson og kandidat til for paritet på Stevns.

Ved kommunevalget 2013 kom Enhedslisten i kommunalbestyrelsen med 1 mandat, der gik til spidskandidaten Jan Jespersen.

Alternativet eksisterede ikke ved valget i 2013, men har siden etableret en aktiv lokalforening på Stevns, der allerede har markeret sig som initiativtager til flere tværpolitiske møder. Partiet spidskandidat hedder Charlotte Agerslet Hansen. Hun siger om det nye valgforbund:

- Som nyt parti i kommunal sammenhæn?g, ser vi det tekniske valgforbund med Enhedslisten og SF, som en rigtig god mulighed ved det kommende kommunalvalg. Vi ser frem til sammen at kunne sætte fokus på klima, miljø og naturen i tæt dialog med Stevnsboerne.

SF gik tilbage med to mandater i 2013 og mistede dermed sin plads i kommunalbestyrelsen. Det er pladser, som de håber at genvinde ved valget 21. november.

Partiet går i november til valg med en ny spidskandidat. Det er den mangeårige lokalformand Michael Graakjær, der nu også står i spidsen for sit parti på valgsedlen. Graakjær har også været kandidat ved de seneste valg til Folketinget.

- SF ønsker - udover vores velkendte grønne dagsorden, at arbejde for at styrke velfærden, herunder vil vi have et kraftigt fokus på forebyggelse. Vi ønsker at sikre alle borgere på Stevns en tryg og god tilværelse, udtaler han i den pressemeddelelse, som de tre partier i fællesskab har sendt ud.