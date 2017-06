Inge Milbrat - repræsenterer nu Nyt Stevns i Kommunalbestyrelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Tre løsgængere har fået partinavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre løsgængere har fået partinavn

Stevns - 30. juni 2017 kl. 15:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsen har efter sit møde onsdag aften nu blot en enkelt løsgænger. Tre andre er nu registreret under deres nye partinavn, som de har valgt at stille op til kommunevalget med. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Det kom i stand efter, at Kommunalbestyrelsen godkendte en ny procedure. Hidtil har kommunen kun accepteret de partier, som var opstillet ved sidste kommunevalg, som gyldige navne i Kommunalbestyrelsen. Men en udtalelse fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 1996 giver faktisk mulighed for, at løsgængere kan anmelde sig med nye navne, såfremt hele Kommunalbestyrelsen siger god for denne praksis.

Det gjorde en enig forsamling i onsdags, og herefter fik tre af de fire løsgængere lov at benytte sig af det nye partinavn. Borgmester Mogens Haugaard og Inge Milbrat - der begge i år har forladt Venstre - tilhører nu officielt Nyt Stevns, mens Thor Grønbæk - der i oktober 2016 forlod Konservative - nu repræsenterer Borgerlisten Stevns. Derimod ønskede Bjarne Østergård Rasmussen - som i december 2015 blev smidt ud af Venstres gruppe - fortsat at titulere sig løsgænger, idet han har bebudet, at han ikke genopstiller ved kommunevalget.

De nye partier (lister) kan dog først syv uger før valgdagen få tildelt et listebogstav til kommunevalget, idet man ikke må bruge et bogstav, som allerede anvendes af et landsdækkende parti.