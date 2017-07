Tre kirkesogne går hver til sit

- Det er en lykkelig skilsmisse, som nu finder sted. Vi er to små landsogne, som aldrig har ønsket at blive en del af et pastorat sammen med et stort bysogn. Derfor har vi hele tiden ønsket os tilbage til den gamle ordning, hvor vi var et selvstændigt pastorat med to sogne og fælles menighedsråd, siger Torben Nielsen, der er formand for Lyderslev og Frøslev sognes menighedsråd.