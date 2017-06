Tre indbrud i Hårlev onsdag

Ud over et indbrud på Årøvej, hvor der er signalement af de eventuelle gerningsmænd, er der onsdag begået to andre indbrud i Hårlev på henholdsvis Femøvej og Nymøllevej.

På Nymøllevej er der brugt samme fremgangsmåde som på Femøvej for at komme ind - det vil sige, at et listerne er taget af et vindue. Denne fremgangsmåde forsøgte gerningsmændene i øvrigt også ved indbruddet på Årøvej, men da de fandt en lægtehammer på stedet brød de i stedet vinduet op med denne.