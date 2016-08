Den fungerende formand for Venstre Stevns: Flemming Petersen må konstatere, at tre bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe op til opstillingsmødet tirsdag. Derfor skal medlemmerne nu til ekstraordinær generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Tre har forladt Venstres bestyrelse

Det medfører nu, at Venstre skal til ekstraordinær generalforsamling for at få suppleret bestyrelsen.

- Bestyrelsen har indkaldt Helle Lindner Nielsen, der på generalforsamlingen blev valgt som førstesuppleant, og Carl Skou, der er andensuppleant, til bestyrelsen. Senest har Helle meddelt, at hun ønsker at stoppe igen. Da vi kun har valgt to suppleanter på listen, betyder det, at vi skal indkaldte til ekstraordinær generalforsamling for at suppleret bestyrelsen op. Her vil vi ved samme lejlighed vælge formand, som vi skal i henhold til Venstres vedtægter, siger Flemming Petersen.