Tre gange guld på Haderslev Dam

I Haderslev har man genrejst traditionen for at gennemføre regattaer for både tyske og danske roere. Flere end 1.100 havde tilmeldt sig, og Haderslev-regattaen blev dermed en af de største i Norden - med rigtigt mange både fra Tyskland og Danmark.

- De senere års satsning på ungdommen har betydet, at vi nu er en attraktiv samarbejdsklub for de traditionsrige klubber som Sorø, Bagsværd og Danske Studenters Roklub, hvorfor klubbens unge har rige muligheder for at kombineres på kryds og tværs. Med et rigtigt stort indtag af helt unge roere, er det nye vækstlag på plads, og det er næppe sidste gang, at klubben får et større antal medaljer med hjem, siger Klaus Kroll, der er formand for Roklubben Stevns.