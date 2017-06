Tre episoder med tricktyve på Sydstevns

Klokken 12.14 anmeldte en 91-årig kvinde fra Druleundsvej i Store-Heddinge således, at hun klokken cirka12 fik uventet besøg af en fremmed mand, der ville have vekslet en 500 krone-seddel.

Politiet fik næsten samtidig to anmeldelser om, at en fremmed mand havde henvendt sig på to forskellige adresser henholdsvis klokken 10.50 og klokken 11.30 for at lede efter en bold, som nogle børn skulle have skudt ind i haven.