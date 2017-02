Søndag 2. april er det atter indsamlingstid for Kræftens Bekæmpelse. Mon de glve indsamlere fra Stevns kan slå sidste års resultat på 167.548 kroner?

Travlt år i en aktiv forening

Stevns - 16. februar 2017

Generalforsamlingen i Kræftens Bekæmpelse på Stevns vidnede atter om en bred forening med et stort engagement i kampen mod en frygtet og forhadt sygdom. Selv om foreningen det seneste år har mistet flere medlemmer og nu er kommet under de 2000, der udløser det fjerde medlem af repræsentantskabet, så er Kræftens Bekæmpelse med 1965 støtter i kartoteket stadig den næststørste medlemsforening på Stevns - kun overgået af Ældre Sagen.

I sin beretning understregede lokalforeningens formand gennem 30 år: Anny Borch Jensen, at bestyrelsen har valgt at bruge sine kræfter på primært tre områder: landsindsamlingen i april, Lyserød Lørdag med Ladies Night i oktober samt den månedlige brystcafé, hvor brystkræftramte og -opererede kvinder mødes for at udveksle erfaringer.

I 2016 lykkedes det at rejse 167.548 kroner fra Stevns til landsindsamlingen. 126 indsamlere fordelt på 123 ruter sørgede for det flotte resultat, som ligger milevidt over, hvad andre indsamlinger på Stevns kan præstere. 21 ruter blev ikke besat - primært i sommerhus- og landområderne samt noget uventet i det meste af Valløby. Især det sidste skal der rådes bod på ved dette års indsamling.

Selv om landsindsamlingen er årets største aktivitet målt i kroner og øre samt antal frivillige, så er Ladies Night i Stevnshallen både den mest arbejdskrævende og den sjoveste, understregede Anny Borch Jensen. For tredje år i træk havde deltagerne en superfin aften. 171 kvinder købte billet til showet, hvor 10 forretninger besatte 16 standpladser, og en række frivillige modeller trådte op til modeshow. Aftenen gav et overskud på 71.172 kroner til Kræftens Bekæmpelse, og bestyrelsen er allerede gået i gang med at forberede dette års Ladies Night, der finder sted lørdag 7. oktober.

Ved valget til bestyrelsen var der genvalg til Poula Backs, Anne-Marie Borch Jensen, Gina Øbakke og Anne Munch. Pia Borch Skov ønskede ikke genvalg, i stedet blev Anne Andersen valgt.

Lars Asserhøj blev genvalgt som bilagskontrollant, og Pia Borch Skov blev valgt som bilagskontrollantsuppleant.