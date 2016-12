Krydset ved Bakkegårdsvej har været genstand for en del debat de senere år, da massive trafik på Stevnsvej gør det usikkert for bløde trafikanter at krydse vejen. Derfor er der sat penge af til en tunnelløsning på budget 2017 og 2018. Trafiksikkerhedsrådet er dog ikke i tvivl om, at en lysregulering vil være den trafiksikreste løsning, og på den baggrund har Venstre ændret holdning og støtter ikke længere en tunnelløsning. Foto: Erik Nielsen

Trafiksikkerhedsråd anbefaler lyskryds

Stevns - 22. december 2016 kl. 12:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politisk har der længe været talt om en tunnel under Stevnsvej mellem Bakkegårdsvej og Valnøddevej. Formålet med en stitunnel er at skabe sikkerhed og tryghed for de skolebørn, som cykler til skole, og som i dag krydser Stevnsvej i krydset ved Bakkegårdsvej.

Læs også: S støtter en tunnel under Stevnsvej

Tunnellen er i et oplæg fra Stevns Kommunes forvaltning og konsulentfirmaet: Hougaard Trafik skitseret til at gå i forlængelse af Egelundsvej og i en bue, så den krydser Stevnsvej cirka midt mellem Bakkegårsdvej og Valnøddevej.

Nu har Trafiksikkerhedsrådet for Stevns Kommune haft problematikken oppe på sit seneste møde. Rådet er en sammensætning bestående af kommunale repræsentanter samt interessenter ude fra. Bjarne Nielsen (V) fra Plan- og Teknikudvalget er rådets formand, og han kan konstatere, at rådet har den holdning, at den mest trafiksikre løsning ved Bakkegårdsvej vil være at etablere et lyskryds ved Bakkegårdsvej.

- Nu har vi både haft spørgsmålet oppe at vende i december 2015 og 2016 i Trafiksikkerhedsrådet. Første gang var i forbindelse med, at Plan- og Teknikudvalget havde besigtiget området. Nu har vi så haft spørgsmålet oppe igen. Og politiet er rimeligt klare i spyttet, at en lysregulering i krydset ved Bakkegårdsvej vil være den mest trafiksikre løsning, og det er rådets anbefaling, siger Bjarne Nielsen til DAGBLADET.

Argumentet i den sammenhæng er, at mange af dem, som kommer fra det store boligområde ved Egelundsvej, Skovvangsvej samt Engvangsvej alligevel vil vælge at krydse Stevnsvej fra Bakkegårdsvej. Derfor er det nødvendigt med en lysregulering - også selv om der skulle blive etableret en tunnel.

Læs mere i DAGBLADET Stevns torsdag

