Se billedserie Igen i år er der cykelløb i forbindelse med høstmarkedet i Hårlev lørdag 19. august. Foto: Erik Nielsen

Tour de Hårlev og høstmarked på lørdag

Stevns - 17. august 2017 kl. 06:37 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samme dag, som Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE), inviterer til deres årlige høstmarked, afholdes der også cykelløbet Tour de Hårlev.

Klokken 10 går starten til cykelløbet fra Bygma på Industrivej. Løbet skydes i gang af den radikale politiker Line Krogh Lay, og hun kan sende rytterne ud på tre forskellige ruter fordelt på henholdsvis 31, 65 og 86 km i det østsjællandske landsskab.

Tilmeldinger til e-mail Cykeljohnny@live.dk eller telefon 2259 3164.

Man kan dog også tilmelde sig på dagen mod at betale et ekstra gebyr på 10 kroner. Et startkort koster henholdsvis 40, 60 eller 90 kroner afstemt med længden på ruten.

Man skal huske sin cykelhjelm, da arrangøren kræver, at alle deltagere har sådan én på. Det er også ok at deltage på el-cykel.

Høstmarkedet starter klokken 9 med morgenbord, hvorefter der er kræmmermarked på parkeringspladsen overfor stationen i Hårlev med indgang fra Industrivej.

Lederen af Stevns Frivillighedscenter, Lena Bjerrum Bach, byder velkommen til morgenkaffen og markedet, hvor der ifølge HBE-formand, Johnny Andersen, deltager cirka 60 stande fordelt på erhverv, kræmmere samt børnelopper og politikere i valgkamp.

Dagen igennem er der live musik i teltet med barsalg og konkurrence med de politiske partier. Der vil også være opvisning af folkedans. Derudover vil Falck vil være til stede samt Ape-klubben.

Til børnene er der ponyridning og Top-jump kommer med et lille tog med mere. HBE afvikler også et stort lotteri og sørger for flag i hele byen, så ingen er i tvivl om, at der også i år er høstmarked i Hårlev.