Tour de Hårlev med lidt for få deltagere

- Vi havde sat os det mål, at vi skulle op over 100 deltagere, og vi har endda ofret annoncekroner for at tiltrække flere ryttere både fra Stevns og Køge. Så 82 er ikke mange. Måske er der kommet for mange cykelløb, og vi kommer nok til at genoverveje, om vi både skal arrangere cykelløb om foråret og til høstmarkedet, siger han.