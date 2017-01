Siden dette billede blev taget ved det konstituerende møde efter sidste valg, har én politiker - Flemming Petersen (V) - forladt Kommunalbestyrelsen. Blandt de 19 nuværende medlemmer er de 12 klar til at genopstille, to melder fra, mens fem overvejer situationen. Foto: Stevns Kommune

Send til din ven. X Artiklen: To tredjedele klar til genvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To tredjedele klar til genvalg

Stevns - 07. januar 2017 kl. 06:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at sidde i Stevns Kommunalbestyrelse er intakt for omkring to tredjeledele af de nuværende medlemmer, der allerede nu melder sig klar til endnu en valgperiode. 12 ud af de 19 politikere ønsker at blive genvalgt, og hertil kommer fem, som overvejer situationen, men endnu ikke har gjort deres stilling op. Endelig er der to kommunalpolitikere, der siger stop ved det kommende valg.

Det viser en opgørelse, som DAGBLADET Stevns har foretaget omkring nytår. Vi spurgte alle 19 kommunalpolitikere, om de genopstiller ved valget 21. november 2017 og gav dem mulighed for at svare ja, nej eller endnu ikke besluttet. Samtidig bad vi om en kort begrundelse for deres valg.

Farvel og tak

De to politikere, som ikke genopstiller, blev begge nyvalgt ved sidste valg. Det drejer sig om Rikke Gliese-Mikkelsen (V), der begrunder sin beslutning om at stoppe med hensynet til sin familie. Lonni Lypart (S) bebuder, at hun flytter fra kommunen i årets løb for at vende tilbage til Smørum, hvor hun kommer fra.

I tænkeboksen

Fem politikere har endnu ikke afgjort, om deres navne skal stå på stemmesedlen til november. Tre af dem kommer fra Venstre - hertil kommer Kommunalbestyrelsens to løsgængere. Begrundelserne er vidt forskellige:

Inge Milbrat (V) - der pt. er det ældste medlem af forsamlingen - siger således:

- Jeg skal have lidt tid til at overveje situationen - og så er jeg jo ikke 18 år mere. Men jeg har stadig mange kontakter, der gerne ser, at jeg fortsætter.

Partifællen Rasmus Hoffmann ser tilbage på tre særdeles spændende år med mange spændende opgaver, men ikke desto mindre har han ikke besluttet, om han vil fortsætte:

- Det, som ubetinget trækker i retning af sabbat fra de forreste politiske rækker, er min familie. Derfor afklares jeg på et familieråd inden april, siger han.

Også gruppeformand Bjarne Nielsen (V) er gået i tænkeboks:

- Det er min personlige vurdering, at det politiske arbejde gennem de sidste tre år ikke just har været præget af gode, rationelle og fremtidssikrede beslutninger til gavn for borgerne i Stevns Kommune. Når tonen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til tider har været decideret ondskabsfuld, ja nogle gange tangeret børnehavestadiet, så bør man seriøst overveje sin politiske fremtid, hvis det skal foregå på det niveau, siger gruppeformanden, som tilføjer, at Venstre lige er nu er »reduceret til statister«.

Løsgængerne

De to løsgængere i Kommunalbestyrelsen er formentlig klar over, at det kan blive særdeles vanskeligt at opnå genvalg, hvis man ikke stiller op for et politisk parti.

Thor Grønbæk svarer således:

- Den noget uventede afslutning hos Konservative Stevns fik skabt en helt ny situation, hvor et muligt partiskifte var en åbenlys mulighed. For indeværende går overvejelserne på, om et »brexit« er en mere fornuftig beslutning.

Bjarne Østergård Rasmussen svarer:

- Ser vi på politik for Stevns i 2016, må man sige, at der har været en del storme, som næsten har fået Urd til at blegne med efterfølgende skader på grund af manglende stormsikring. Derfor er næsten et år - som der er til kommunalvalget - for lang tid til at få et ja eller nej fra mig.

To tager forbehold

Tilbage bliver 12 politikere, der gerne vil stille op igen. To af dem har dog et forbehold, som først skal falde på plads.

Jan Jespersen (EL) gør pligtskyldigt opmærksom på, at hans parti endnu ikke har lavet sin opstillingsliste, men han »regner bestemt med at stille op« igen.

Thomas Overgaard (S) forventer ligeledes at genopstille, men tilføjer, at han fra 1. januar er konstitueret som næstformand i 3F Vestegnen, samt at han i november blev valgt som nu afdelingsformand samme sted fra 1. august i år. Det kræver afdelingsbestyrelsens godkendelse, at formanden samtidig er folkevalgt politiker, og dette spørgsmål venter Thomas Overgaard afklaret i løbet af første kvartal. Hvis han får grønt lys, vil han arbejde for at få Stevns ind på top 10-listen over de mest attraktive bosætningskommuner i Danmark.

Fire år mere

Tilbage bliver 10 nuværende kommunalpolitikere, som uden forbehold melder klar til genvalg. Vi bringer korte uddrag af deres begrundelser:

Borgmester Mogens Haugaard (V):

- Når jeg opstiller igen, er det, fordi jeg har behov for fire år mere til at fastholde Stevns Kommunes udvikling på primært tre områder: statsvejen til Stevns, et besøgscenter i verdensklasse og internetdækning overalt i Stevns Kommune.

John Dalsgaard Jensen (V):

- Især har det været spændende at arbejde med mange sider af hele ældre- og handicapområdet. Jeg har set muligheder for udvikling, der rækker langt ind i fremtiden, og det vil jeg gerne en del af.

Anette Mortensen (V):

- Et af de spørgsmål, som jeg efterhånden har hørt mange gange, er: Kunne tingene have været gjort anderledes? Og ja, det kunne de helt sikkert, men jeg kan ikke lave om på de sidste tre år. Til gengæld kan jeg tage ved lære af dem, bruge læringen konstruktivt og være med til at løfte Stevns derop, hvor Stevns fortjener at være.

Line Krogh Lay (R):

- Der er mange spændende projekter, som skal følges til dørs, og nye ting venter lige om hjørnet. Denne valgperiode har bekræftet mig i, at der er brug for en stærk midte i Kommunalbestyrelsen, som har evnen og viljen til at samarbejde bredt og sætte handling bag ordene. Hvis Venstre lander på benene igen, er døren også åben for samarbejde med dem fra min side, hvis enderne kan mødes.

Civil ulydighed

Jørgen Gregersen (R):

- Efter i mange år at have haft fokus på børne- og ungeområdet kunne jeg godt tænke mig nu at fokusere på ældreområdet. Mit personlige motto er: Keep it simple. Det oversætter jeg til: Gør det enkelt og brug din sunde fornuft. Jeg vil gerne bruge denne helt enkle filosofi til at arbejde for et opgør med det regeltyranni, som stille og roligt har sneget sig ind på os. Jeg kunne godt tænke mig at udfordre grænsen for civil ulydighed.

Varly Jensen (DF):

- Jeg genopstiller, fordi Dansk Folkeparti fortsat vil arbejde for, at kommunens borgere kan have tillid til det politiske arbejde, så politikerne kan udarbejder nogle klare mål for, hvordan kommunen bedst kan betjene borgerne.

Janne Halvor Jensen (DF):

- Det har til tider været en noget blandet oplevelse at sidde i Kommunalbestyrelsen de seneste tre år. Men jeg har en tro på, at det må være muligt at få stoppet alt det fnidder, der har været, og komme i gang med noget ordentligt politisk arbejde til glæde for kommunens borgere.

Politisk ledelse og styring

Steen S. Hansen (S):

- Borgerne i Stevns Kommune fortjener politisk ledelse og styring. En leder, der arbejder for borgerne på Stevns. Jeg vil arbejde for, at vi får udvikling i hele Stevns Kommune, skaber arbejdspladser og sikrer plads til visioner, der bringer Stevns på landkortet. Jeg kan det politiske håndværk, har netværket på Stevns, erfaringen og kan levere varen.

Steen Nielsen (S):

- Jeg synes stadig, at jeg har ideer til at udvikle vores kommune, og så har vi mange spændende projekter i støbeskeen, som jeg rigtig gerne vil arbejde videre med: Stevns Klint som verdensarv, besøgscenter i Boesdal, idrætshal i Rødvig, idrætscenter i Store Heddinge, omfartsvej, byudvikling i Rødvig, Hårlev, Strøby Egede og Store Heddinge, energilandsbyer, den grønne omstilling mv.

Henning Urban Dam Nielsen (S): - Jeg vil fokusere på, at vores klassiske velfærd er prioriteret så godt som overhovedet muligt. Særligt børn, unge og ældre skal have gode forhold. Også fredningen af Stevns Klint optager mig. Vi skal have formidlet verdensarven og gerne for hele verden. Hvis der for alvor skal ske noget på disse områder, tror jeg på, at der skal et nyt politisk flertal til.