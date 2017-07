T-krydsene ved Valnøddevej og her Hybenrosevej skal bygges om for 5,9 millioner kroner. Det skal ske på en måde, så det senere er muligt at ændre dem til lyskryds. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: To trafikkryds skal bygges om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To trafikkryds skal bygges om

Stevns - 11. juli 2017 kl. 12:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To T-kryds i Strøby Egede skal gøres mere trafiksikre og vil blive bygget om senere i år. Det besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen på det sidste møde inden sommerferien og skar dermed igennem længere tids debat om, hvordan trafikforholdene bør være i byen og ikke mindst langs Stevnsvej. Det skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Plan- og Teknikudvalget mener ikke, at sagen skal udsættes yderligere. Vi har holdt borgermøde om trafiksituationen, og nu er det tiden at handle, sagde Steen S. Hansen (S), da han som formand for udvalget fremlagde indstillingen.

De to kryds skal trafiksikres ved at anlægge såkaldte kantstensbegrænsede venstresvingsbaner samt højresvingsbaner. I første omgang skal krydsene ikke lysreguleres, men de nye anlæg med svingbaner skal indrettes, så de er forberedt på en eventuel senere lysregulering, hvis det bliver nødvendigt.

Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Stevnsvej trækkes ved begge kryds væk fra primærvejen samtidig med, at cyklisterne pålægges ubetinget vigepligt. Det giver, ifølge forvaltning, den bedste sikkerhed for cyklisterne, når de skal passere en sidevej.

Ved Hybenrosevej skal der etableres buslommer i begge retninger.

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig, at der foretages ekspropriation af det nødvendige areal til udvidelsen af de to kryds. Men det tager to-tre måneder at gennemføre en ekspropriationsforretning, kan det betyde en noget presset tidsplan, hvis ombygningen skal stå klar inden udgangen af 2017.

Regningen for at ombygge de to kryds som beskrevet løber op i 5,9 millioner kroner. Men da der kun er afsat 4,0 millioner kroner på budgettet til formålet, måtte Kommunalbestyrelsen give en tillægsbevilling fra kassebeholdningen på 1,9 million kroner.