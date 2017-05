Se billedserie Oskar på 10 år havde malet et billede af sin mormor, som hedder Nanna Nørby og selv var til stede. Det får lov at pryde næste års plakat for Stevns Åben. Privatfoto

To søstre og et portræt af Mormor vandt Stevns Åben

Stevns - 22. maj 2017 kl. 13:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

Det er sjette år, at Kulturloftet arrangerer Stevns Åben og dermed en censureret udstilling, hvor alle værker er begået af børn mellem ni og 18 år bosat i Faxe og Stevns kommuner. Interessen for at være med et stadig intakt - og efter en mindre nedgang i fjor kan gæsterne på udstillingen i år glæde sig over 36 værker begået af 26 deltagere.

Men det er første gang, at et søskendepar løber med begge præmier. Det skete i år, da søstrene Amanda og Katja blev erklæret vindere i hver sin aldersgruppe. De bor i Rødvig og hedder Ahlstrand Todd til efternavn.

Hvor Amanda på 11 år blev præmieret for sit billede: Eventyrland, fik Katja på 15 år præmie for billedet: Martina.

Den tredje præmie blev traditionen tro tildelt for motivet, der skal pryde næste års plakat (så ved vi samtidig, at der også bliver Stevns Åben i 2018). Præmien gik til 10-årige Oskar Kornelius Skanholt, der havde malet et billede med titlen: Mormor.

Nu var Mormor endda selv til stede ved ferniseringen, og hun var tydeligvis stolt af både barnebarnet og af sådan at komme på udstilling med sit eget billede. Mormor er nemlig identisk med Nanna Nørby, der kender kunstens verden så godt som nogen - som mangeårig formand for Stevns Kunstforening.

Formanden for Kulturloftet: Hans Jørgen Lund Jensen glædede sig både over det store antal deltagere i konkurrencen og over det store talent og gode fantasi, som deltagerne har lagt for dagen. Han håbede derfor, at mange af deltagerne ville komme igen næste år med nye værker - og som inspiration har alle fået et års gratis prøvemedlemskab af Kulturloftet, så de automatisk bliver inviteret til kommende ferniseringer.

- For det handler ikke kun om at vinde. Det handler om at ville det. Glædes ved at kunne udtrykke sig kunstnerisk, sagde han.