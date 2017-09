Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) og Bjarne Nielsen (V) er klar med budgetforslag. Foto: Henrik Fisker

To partier bag nyt budgetforslag

Stevns - 09. september 2017 kl. 06:43 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at flertalsgruppen onsdag præsenterede sit forslag til Stevns Kommunes budget for 2018, fulgte Venstre og Borgerligt Stevns efter fredag. De to partier har tilsammen seks mandater i Kommunalbestyrelsen, og herefter er det kun Nyt Stevns med borgmesteren i spidsen, der endnu ikke har fremlagt et bud på næste års budget. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Ifølge Bjarne Nielsen (V) - der i gruppeformand Anette Mortensens fravær fremlagde budgetforslaget sammen med Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) - har de to partier arbejdet med budgettet gennem nogen tid. Det begyndte kort efter sankthans, da de offentliggjorde, at de havde indgået valgforbund med hinanden.

- Vi har ventet i spænding på, om vi ville blive inviteret til forhandlinger med flertalsgruppen. Det gjorde vi omvendt sidste år inden førstebehandlingen, men det er ikke sket i år, siger Thor Grønbæk.

De to partier er helt bevidste om, at der står et flertal på 11 mandater bag flertalsgruppens budgetforslag, men håber alligevel at kunne påvirke det endelige budget i den retning, som de ønsker. Derfor fremlægger de deres eget forslag og håber så at kunne overbevise de øvrige partier.

- Vi er klar til forhandling, men om det lykkes at nå hinanden, tør jeg ikke spå om på nuværende tidspunkt, siger Bjarne Nielsen.

Strid om finansiering

Begge politikere understreger, at det ikke er så store beløb, der adskiller de to budgetforslag, og der er da også flere gengangere blandt ønskerne. Derimod finder de, at flertalsgruppens finansiering af dens nye tiltag er problematisk.

- Det er jo let nok at finde på nye udgiftskrævende forslag og så bare sende regningen videre til forvaltningen. Når man f.eks. beder dem om at effektivisere for 2,7 millioner kroner uden at angive, hvor der skal skæres, så lader man andre betale for sine udgifter, siger Thor Grønbæk.

Bjarne Nielsen lægger til:

- Det er ikke gratis at skære på forvaltningen. Når vi f.eks. glæder os over, at sagsbehandlingen for byggesager går hurtigere nu, er det et resultat af, at de har fået flere folk i afdelingen. Hvis vi bare skærer dem væk igen, kan vi let forudse en pukkel af sager, som vil forsinke byggeriet, siger han.

Overskrider rammen

Ligesom flertalsgruppens budgetforslag overskrider forslaget fra Venstre og Borgerlisten Stevns regeringens såkaldte serviceramme, som er udtryk for, hvor mange penge kommunen må bruge på service til borgerne. Overskridelsen er på 3,8 millioner kroner, hvor flertalsgruppen overskrider med 5,6 millioner kroner.

Summen af nye udgiftskrævende forslag er på 11 millioner kroner, hvor flertallets forslag koster 14,2 millioner kroner. Begge budgetforslag er fuldt finansierede i form af besparelser andre steder på budgettet eller anvisning af nye indtægter.