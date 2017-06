To mistænkelige udlændinge på afveje

En 35-årig kvinde fra lokalområdet henvendte sig sent onsdag aften til politiet. Hun var under en løbetur klokken cirka 2120 i sommerhusområdet ved Stuven i Rødvig blevet kontaktet af to udenlandske mænd, der på gebrokkent engelsk havde spurgt hende om noget, som hun opfattede som, at de to mænd ledte efter et sted at overnatte.