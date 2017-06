To mænd på flugt fra Brinken

To mænd forsøgte tilsyneladende at bryde ind i en villa søndag morgen på Brinken i Strøby Egede. Kl. 4.26 opdagede en mand de to mænd, da de forsøgte at bryde et vindue på villaenes østlige side op. Da de blev opdaget, tog de flugten fra stedet.