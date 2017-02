Artiklen: To mænd anholdt for røveri mod Min Købmand

En 21-årig mand uden fast bopæl og en 24-årig mand fra Karise blev tirsdag eftermiddag anholdt. De er mistænkte for at have deltaget i røveriet mod købmanden søndag aften klokken cirka 20, hvor en maskeret røver indfandt sig hos Min Købmand i Lyderslev og under trussel med pistol fik et kontant udbytte.