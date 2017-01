To indbrud på Præstemarken

Ældreboligerne på Præstemarken i Hårlev har været udsat for indbrud i perioden hen over onsdag aften og natten til torsdag. I den ene lejlighed er vinduet til køkkenet brudt op, hvorefter der har været færden i hele huset. Skuffer og skabe var åbnet, og tyven har fundet en kuvert med et mindre kontant beløb. Der mangler ikke andet. Tyven er forsvundet igen ud igennem terrassedøren.

I den anden lejlighed har indbrudstyven brugt samme fremgangsmåde ved at bryde køkkenvinduet op, hvorefter der har været adgang til at komme ind og gennemrode skuffer og skabe. Her er der stålet 300 kroner i kontanter samt cirka 10 styk kongelige porcelænsfigurer. Desuden har tyven kunnet bruge noget parfume, som også er forsvundet fra lejligheden. Også her er den ubudne gæst gået igen ved at bruge terrassedøren.