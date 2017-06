To foreninger går tur langs Klinten

- Kysterne er Danmarks vildeste natur, og de er enestående i international sammenhæng. Ved kysten er naturen og naturkræfterne helt synlige. Kysten her i Stevns Kommune er særlig, fordi vi højt hævet over havet kan se langt, siger formanden for DN Stevns Michael Løvendal Kruse, der bl.a. vil fortælle om den aktuelle fredningssag.

- Det er oplagt at benytte naturen, når man skal motionere frem for altid at søge mod sportshaller, fitnesscentre osv. Særligt hvis man bor tæt på et kystområde som her i Stevns Kommune, siger John Valeur, der er formand for Hjerteforeningen på Stevns.