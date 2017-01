To VVS-firmaer i fusion

De to VVS-firmaer: Skovslund VVS og Bernth's VVS går pr. 1. februar sammen i ét firma under navnet: Skovslund-Bernth VVS & Gas ApS.

De to firmaer er drevet igennem en årrække, men ved at samle kræfterne kan man skabe et styrket fælles firma og give de mange fordele ved et samarbejde videre til kunderne, lyder det i pressemeddelelse fra de to virksomhedsledere.