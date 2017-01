Tilhængerne: En ny spidskandidat er Venstres eneste chance

Se billedserie Gerhard Nagott fik overbevist et klart flertal af forsamlingen om at stemme for forslaget om et nyt opstillingsmøde. Foto: THOMAS OLSEN

Stevns - 26. januar 2017 kl. 13:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når resultatet af afstemningen på Venstres generalforsamling i Strøbyhallen blev så forholdsvis klart, skyldes det formentlig, at medlemmerne købte ét bestemt argument fra tilhængerne af forslaget om et nyt opstillingsmøde: Mogens Haugaard vil ikke kunne vinde de øvrige partiers tillid på valgnatten, når der skal konstitueres og vælges ny borgmester. Det skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Netop dette argument gik igen i flere taler, der anbefalede forslaget om et nyt opstillingsmøde.

- Det er nu, at generalforsamlingen har chancen for at vende et truende nederlag. Det er nu, at vi skal forhindre, at Venstre ender i en årelang ørkenvandring, sagde Gerhard Nagott, da han i en længere tale motiverede sit eget forslag.

Den anden forslagsstiller: Karsten Skov hæftede sig ved, at Mogens Haugaard på det forrige opstillingsmøde havde stillet forsamlingen i udsigt, at der ville blive vedtaget et kommunalt budget med stemmerne: 19-0. Som bekendt gik det anderledes.

- Venstre står efter budgetforløbet med ryggen mod muren. Venstre har brændt broerne for en ny periode med Mogens som borgmester. Vi står for dårligt samarbejde og dårlig politisk ledelse, der ikke kan bebrejdes de andre partier, men kun os selv. Nu har muligheden for en ny chance til november. Vi skal finde en borgmesterkandidat, som de andre partier vil pege på og samarbejde med, sagde Karsten Skov.

John Dalsgaard Jensen talte på vegne af kommunalbestyrelsesgruppen minus Inge Milbrat.

- Gruppen har ikke tillid til Mogens. Det samme gælder for to tidligere medlemmer af gruppen (Bjarne Østergård Rasmussen og Flemming Petersen, red.) og hele den tidligere bestyrelse for Venstre. Det taler for sig selv, sagde han.

Også Niels Hansen ønskede et nyt opstillingsmøde:

- Jeg tænker meget på Venstres fremtid. Det er som et skib, hvor kaptajnen står alene tilbage på broen, og besætningen ikke følger, hvad han siger. Vi har brug for at viske tavlen ren, så vi kan stille med en ordentlig liste til valget, sagde han.

