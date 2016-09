Tid og sted for opstillingsmøderne

Også i Lille Heddinge Sognehus bydes der på buffet kl. 18.00, inden der gives en orientering med mulighed for at stille op. Her skal der sammensættes to forskellige menighedsråd: ét for Havnelev Sogn (der dækker store dele af Rødvig) og et andet for Lille Heddinge og Højerup sogne.