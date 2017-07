Thor Grønbæk (tv.) peger ikke nødvendigvis på Anette Mortensen (im.) som ny borgmester, selv om Borgerlisten Stevns er gået i valgforbund med Venstre. Foto: Henrik Fisker

Thor peger ikke automatisk på Anette

Stevns - 06. juli 2017 kl. 13:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Borgerlisten Stevns og Venstre nu har forlovet sig og indgået valgforbund op til kommunevalget i november, betyder det ikke nødvendigvis, at Thor Grønbæk - hvis han bliver genvalgt til Kommunalbestyrelsen - automatisk vil pege på Anette Mortensen som borgmester i næste valgperiode. Det skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

- Det afhænger af, hvordan stemmerne fordeler sig på valgaftenen. Anette er et godt bud på borgmesterposten, og jeg kender hende som et fornuftigt og ordentligt menneske. Steen S. Hansen har også gjort det fint på sin måde, så jeg binder mig ikke på forhånd, lyder det fra Thor Grønbæk.

Når hans liste alligevel indgår valgforbund med Venstre, skyldes først og fremmest risikoen for stemmespild.

- Jeg er tit blevet spurgt om, hvad der sker med mine stemmer, hvis vi ikke kommer ind. Her er svaret, at uden et valgforbund er de spildt, og så vil jeg gerne give dem til et parti, hvis synspunkter ligger tæt på mine egne, siger han.

Med indgåelsen af det borgerlige valgforbund bryder Borgerlisten Stevns og Venstre med den teori, at et valgforbund mellem et stort og et lille parti altid vil være til gavn for det store. Et argument, som har været flittigt anvendt af partierne i de to første valgforbund, der er indgået i Stevns Kommune op til det kommende valg.

- Det er altså ikke nogen naturlov, at det forholder sig sådan. Der er også eksempler på, at små partier er kommet ind netop i kraft af et valgforbund med et stort parti, mener Anette Mortensen.

Thor Grønbæk lægger til, at spørgsmålet rent matematisk afhænger af, hvordan stemmerne fordeler sig på valgdagen. Det kan lige så godt gå til den ene som den anden side, siger han.