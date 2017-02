Alice og Patrick får noget at tænke over, da deres søn: Joe bryder rammerne og spraymaler racistiske slagord på den lokale moske.

Teater om de politiske korrekte holdninger

Da Joe bliver taget i at male racistiske slagord på en moske, ryster fundamentet under den veluddannede og tolerante families selvforståelse. Hvordan kan det ske? Joe er jo vokset op i et oplyst hjem! Er det kammeraten fra arbejderhjemmet, der har haft en dårlig indflydelse på ham? Fordommene er nærliggende forklaringer, indtil en ung journalist begynder at afdække Alices fortid og lag for lag skræller fernissen af den perfekte facade.