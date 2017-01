Talstrid om uddannede pædagoger

Kritikken fra BUPL Sydøst kom i kølvandet på den ulykkelige hændelse på Lodbjerggård, hvor en dreng blev glemt i en barnevogn. Men tilsyneladende har den episode ikke noget at gøre med antallet af uddannede pædagoger, som BUPL antydede dengang. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Leo Grdal

Stevns - 14. januar 2017 kl. 06:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Kommune synes endt i en talkrig med pædagogernes fagforbund: BUPL om, hvor mange af de ansatte i kommunens børneinstitutioner der har fagets uddannelse. To forskellige opgørelser giver helt forskellige svar på spørgsmålet.

Stevns Kommune har en målsætning om, at 60 procent af personalet i børneinstitutionerne skal være uddannede pædagoger. Men 24. november udsendte BUPL Sydøst en pressemeddelelse, der slog fast, at kun 43 procent af det pædagogiske personale i de stevnske 0-6 års institutioner har fagets uddannelse. Dermed placerer Stevns sig på sidstepladsen i Region Sjælland og som den tredjedårligste i hele landet - efter Bornholm og Vallensbæk. Landsgennemsnittet ligger, ifølge BUPL, på 59 procent - altså ganske tæt på Stevns Kommunes målsætning.

Tallene i opgørelsen var hentet i den årlige rapport fra Kora, der er kommunernes og regionernes eget analyseinstitut.

- Pengene er så få, at lederne reelt må vælge mellem hensynet til pædagogisk kvalitet og hensynet til at kunne dække hele åbningstiden ind uden at sætte sikkerhed over styr. For der er ikke råd til uddannede medarbejdere, hvis der skal være forsvarligt opsyn med alle børn hele dagen, sagde faglig sekretær Jacqueline Sporon-Fiedler fra BUPL Sydøst dengang.

På den baggrund bad Børneudvalget forvaltningen undersøge BUPL's påstand, at Stevns Kommune ligger betydeligt under sin egen målsætning, når det gælder andelen af uddannede pædagoger. Resultatet blev forelagt for udvalget i denne uge og adskiller sig markant fra de tal, som BUPL offentliggjorde i november.

For kommunen generelt gælder det, at 61 procent af personalet er uddannet, mens 39 procent er ikke-uddannet. Der foreligger også tal for de fire distrikter, som kommunen er delt op i. Her viser det sig, at den højeste andel af uddannet personale findes netop på Nordstevns, hvor Lodbjerggård hører under. Her er 66 procent uddannet og kun 34 procent ikke-uddannet. Herefter følger Rødvig med 59-41 procent, Hårlev med 57-43 procent og Store Heddinge med 56-44 procent for henholdsvis uddannet og ikke-uddannet personale.

Børneudvalgets formand Janne Halvor Jensen er meget tilfreds med opgørelsen:

- Vi har en politisk målsætning om 60 procent uddannede pædagoger i vores institutioner. Nu viser det sig, at vi ligger lige over målsætningen, og 66 procent i Nordstevns distrikt burde ingen kunne sætte en finger på, siger hun.