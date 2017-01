Send til din ven. X Artiklen: Taksterne stiger søndag morgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taksterne stiger søndag morgen

Stevns - 14. januar 2017 kl. 09:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 15. januar træder den meget omtalte takstreform for den offentlige trafik på Sjælland og Lolland-Falster i kraft. Fire takstsystemer slås sammen til ét, og som udførligt beskrevet i DAGBLADET Stevns de seneste mange måneder betyder det markante stigninger for pendlere og andre rejsende mellem Rødvig og København H.

Det lykkedes Stevns Kommune at få reduceret stigningen for brugere af periodekort på den nævnte strækning med én takstzone. Det betyder, at et kort til 30 dage »kun« stiger fra 415 kroner og ikke - som Movia først havde lagt op til - med 665 kroner. Men ud over denne rabat er det trods gentagne henvendelser til to forskellige transportministre ikke lykkedes at opnå yderligere indrømmelser. Rejsende på kontantbilletter og rejsekort får ingen rabat.

Sagen blev drøftet i denne uge på Plan- og Teknikudvalgets møde. Udvalgsformand Steen S. Hansen (S) oplyser, at der er bred politisk enighed om at fortsætte kampen for, hvad han kalder »retfærdige takster«.

- Vi vil forfølge spørgsmålet, hvorfor en rejse over 14 zoner til København H skal koste forskelligt alt efter, om den starter i Hundested eller Rødvig. Og vi vil have en forklaring på, hvad Movia mener med, at stevnske pendlere hidtil er sluppet for billigt, siger han.

Fra søndag stiger en enkeltbillet fra Rødvig til København H fra 108 til 132 kroner. Bruger man rejsekort, stiger prisen fra 49 til 91 kroner, og et periodekort for 30 dage stiger fra 1385 til 1800 kroner. Skal man længere end til Hovedbanegården, stiger prisen yderligere i takt med rejsens længde.

Brugere af rejsekort kan dog frem til midnat lørdag helt legalt købe nye kort i op til 180 dage til gammel pris. Det sker ved at købe kortet på www.dsb.dk. Det bliver naturligvis en større udskrivning, men ved man, at man skal pendle i hele perioden, kan der være mange penge at spare. I billetautomater kan man maksimalt forny sit periodekort i 60 dage.