Syv nye telemaster til Stevns

- Teleselskaberne har faktisk arbejdet med dette i længere tid, og der ligger således planer for syv konkrete områder, hvor forskellige operatører vil rejse master, hvor de anser det for kommercielt fornuftigt. Vi er udmærket klar over, at der er flere steder, hvor der er behov for udbygning. Og jeg synes, at gårsdagens møde vidner om, at vi kan få et godt og konstruktivt samarbejde med Stevns Kommune til at få den proces til at fungere så gnidningsfrit som muligt, lyder det fra Jakob Willer.