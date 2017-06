Syv klager over fredningsafgørelse

Sidstnævnte har klaget over tre forhold: for det første selve fredningsafgørelsen, da man mener, at fredningen er unødvendig, og at fredningskendelsen derfor er uhjemlet og ugyldig. Såfremt klagerne ikke får medhold i klagepunkt nummer 1, klages i stedet over de individuelle fredningsvilkår vedrørende stiger til strand med videre. For det tredje påklager hver især af lodsejerne også erstatningens størrelse.