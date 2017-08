Svært budget for Børneudvalget

Politikerne i Børneudvalget har ikke lyst til at pege på besparelser, der kan indgå i de fortsatte forhandlinger om næste års budget. Økonomiudvalget bad allerede i foråret de stående udvalg om at anvise mulige besparelser for sammenlagt 20 millioner kroner på budget 2018, men bidragene fra Børneudvalget - der er ét af de økonomisk tunge udvalg - har hidtil har været få og små. skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Det er således et budget næsten renset for anbefalinger, som Børneudvalget har sendt videre til Økonomiudvalget, der mødes på tirsdag 29. august.

Bagtæppet for Børneudvalgets budgetbehandling er bl.a. den seneste budgetopfølgning, der pr. 31. maj viser en forventet budgetoverskridelse for hele 2017 på 6,5 millioner kroner på serviceudgifterne. Det er næsten en fordobling siden den første budgetopfølgning, som kom 28. februar - den lød på 3,6 millioner kroner.

Når Børneudvalget ikke straks iværksætter såkaldte modgående foranstaltninger - dvs. besparelser her og nu på dette års budget - hænger det sammen med, at der ved sidste års budgetforhandlinger blev nedsat en bufferpulje til uforudsete udgifter. Den samlede pulje er på seks millioner kroner - altså kun en smule mere end Børneudvalgets nettooverskridelse af budgettet.

- Det er op til Økonomiudvalget at beslutte, om bufferpuljen kan dække hele underskuddet, eller om vi skal ud i modgående foranstaltninger. Men set med vores øjne er der ingen rimelighed i, at normalområdet skal betale for de udsatte børn og unge. Vi kan ikke se, at børn i institutioner og skole skal betale regningen for en udgift, som vi lovgivningsmæssigt er pålagt af staten, siger udvalgsformanden.