Susanne Nielsen har efter ni et halvt år og 17 sagsbehandlere endelig modtaget førtidspension. Hun anklager jobcentret for at trække sagsgangen i langdrag og efterlyser politisk handling. Foto: Henrik Fisker

Susanne har fået sin pension efter lang kamp

Tirsdag 14. marts var Susanne Nielsen som så mange gange før til møde på Jobcentret på rådhuset i Store Heddinge. Men mødet endte anderledes end alle de foregående møder. Her fik hun den meddelelse, som hun havde længtes efter at høre i årevis. Hun fik tilkendt førtidspension begrundet i sit svækkede helbred og sin stærkt reducerede arbejdsevne.

Set med hendes øjne har omkostningerne for at opnå pension været urimeligt store.

- Jeg har mistet mit gode helbred. Jeg har også mistet den formue, som jeg havde, fordi jeg har levet uden nogen form for indtægt i fire år og otte måneder. Jeg har derfor taget lån i mit ellers gældfrie hus, som jeg i sin tid købte kontant for min arv efter mine forældre. Alle disse år uden indtægt bevirkede, at min stress er blevet kronisk. Til sidst skrev min læge til kommunen, at den var årsag til min PTSD (post traumatisk stress syndrom, red.), og at den kun har forværret mine sygdomme. Så nej: Jeg har ikke vundet noget, siger hun.