Stuehus i firlænget gård udbrændte

Klokken 1629 mandag eftermiddag fik politiet via alarm 112 melding om, at der var brand i en firlænget, ubeboet gård, der ligger meget afsides på Engvolden. Brandvæsnet og politiet kunne konstatere, at branden var brudt ud i selve hovedhuset, hvor der formodes at have være brand i et stykke tid, inden branden blev opdaget af en lokal borger.