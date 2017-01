Menighedsrådsformand John E. Hansen kan se tilbage på et langt forløb med meget arbejde efter lukningen af Strøby Kirke. Men i dag glæder han sig over, at menighedsrådet tog mod til sig og gik efter den helt store renovering i stedet for en lappeløsning. Foto: Thomas Olsen

Strøby Kirke renoveres i 2017

Der er nu gået et år og otte måneder, siden det daværende menighedsråd for Strøby Sogn med kort varsel lukkede Strøby Kirke for kirkelige handlinger. Det skete efter, at flere medarbejdere var blevet syge af at gå på arbejde, og at Arbejdstilsynet havde skrevet en kritisk rapport om skimmelsvamp i kirkerummet.