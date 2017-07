Se billedserie De fleste af beboerne i den nye bebyggelse var mødt op til indvielsen fredag. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Strøby Egedes riviera skyder frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strøby Egedes riviera skyder frem

Stevns - 08. juli 2017 kl. 06:51 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtidig med, at Stevns Kommune melder om et byggeboom med stor fremgang i antallet af byggesagsbehandlinger, kunne byggefirmaet Interplan fredag eftermiddag officielt indvie 16 luksuslejligheder i Strøby Egede med udsigt over Køge Bugt, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Bebyggelsen har fået navnet: Vallø Strandpark 3 ligger på den såkaldte trekantgrund over for det gamle børnehjem på det første stykke af Kystvejen.

Netop Strøby Egede mærker byggeboomet allermest i disse år. Det er her, at de fleste nye byggerier finder sted med udstykningerne i Nicolinelund som et oplagt, men ikke enestående eksempel.

- Strøby Egede er et område i vækst med stor efterspørgsel på nye boliger. Vi har ikke haft nogen form for problemer med at leje de 16 lejligheder i Vallø Strandpark 3 ud efter, at vi annoncerede dem sidste efterår, siger direktør Morten Jul, der sammen med meddirektør Anders Vestergaard står som ejer af Interplan.

Byggefirmaet har købt Vallø Strandpark af OLC Ejendomme, der ejes af entreprenør Henrik Lind. For omkring tre måneder siden erhvervede Interplan den grønne kile bag Rema 1000 - også kendt som Strandlunden. Her er det planen, at der skal opføres 22-24 lejligheder mellem den eksisterende række af boliger og Strøby Egede Center.

Endelig står Interplan for opførelsen af 19 luksuslejligheder på Stevnsvej 3, hvor det tidligere strandhotel og genoptræningscenter stadig står tomt. Morten Jul og hans daværende kompagnon købte for tre år siden grunden og de tilhørende ældreboliger af Stevns Kommune for 21,5 millioner kroner. Ifølge Morten Jul begynder nedrivningen af den gamle bygning senere i år for at give plads til de nye lejligheder.