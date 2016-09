Strøby Egede-plan på dagsordenen igen

Borgermødet om lokalplan 160 ved Hybenrosevej har givet politikerne i Plan- og Teknikudvalget noget at tænke over og debattere. Og nu melder udvalgsformand Anette Mortensen (V) ud, at hun har holdt møde med forvaltningen om den videre proces i behandlingen.

Hun medgiver, at processen med lokalplanen er gået stærkt. Og set i bagklogskabens lys også »for stærkt«. Derfor bruger udvalget og forvaltningen nu mere tid på at tage stilling til borgernes bekymringer på den ene side og bygherrens planer på den anden.

Forvaltningen har i den forgangne periode været udfordret af, at man er i gang med at implementere et nyt it-system til håndtering af lokalplaner. Det kom frem på borgermødet, at systemet hidtil ikke har fungeret efter hensigten, men at man regner med, at det bliver bedre nu.