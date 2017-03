Ole Bech-Jensen og Thor Grønbæk mener, at de har retten til navnet Borgerlisten Stevns, og at borgmester Mogens Haugaard Nielsen derfor må finde et nyt navn til sin liste, som han kalder: Borgerlisten Nyt Stevns. Foto: Erik Nielsen

Strid om retten til partinavn

Stevns - 06. marts 2017 kl. 13:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgerlisten Nyt Stevns og Borgerlisten Stevns. To nye lister har inden for en uge meldt deres indtog på den kommunalpolitiske scene på Stevns. Men allerede inden, at der er holdt stiftende generalforsamlinger for de to lister, har flere undret sig over de meget enslydende navne. Det vil givet skabe en del forvirring på den kommende stemmesteddel ved kommunevalget 21. november, at to lister har næsten identiske navne. Og Indenrigsministeriet vil nok heller ikke godkende to navne på samme stemmeseddel, der ligger så tæt på hinanden.

Det er de to tidligere konservative medlemmer: Thor Grønbæk og Ole Bech-Jensen, der står bag Borgerlisten Stevns, mens det er den nuværende borgmester og tidligere Venstre-mand: Mogens Haugaard Nielsen, der står bag Borgerlisten Nyt Stevns.

Da førstnævnte informerede DAGBLADET om deres politiske projekt: Borgerlisten Stevns, lagde hverken Thor Grønbæk eller Ole Bech-Jensen skjul på, at de ikke blot undrede sig over Mogens Haugaard Nielsens navnevalg - de var direkte fortørnede over, at han kunne finde på at lancere deres navn som sit eget.

Thor Grønbæk forklarede på mødet over for DAGBLADET, at han allerede 3. februar havde fået registreret navnet: Borgerlisten Stevns i CVR, der er skattemyndighedernes registreringsdatabase. Han har også fået domæneregistreret både bogerlistenstevns.dk og borgerlisten-stevns.dk.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har talt med Mogens Haugaard Nielsen om muligheden for, at vi fandt sammen på en fælles liste. Jeg har derfor været løbende i kontakt med Mogens, og jeg meddelte ham derfor også, at jeg nu havde registreret Borgerlisten Stevns for at starte mit eget op. Det gjorde jeg allerede om mandagen i vinterferien i uge 8. Det virker derfor absurd, at han går ud og proklamerer Borgerlisten Nyt Stevns som en realitet om fredagen vel vidende, at jeg har rettighederne til navnet, siger Thor Grønbæk til DAGBLADET.

Han vil derfor nu bede Mogens Haugaard Nielsen om at finde et andet navn til sin liste.

- Og hvis det ikke sker, så må vi jo overveje, om vi skal mødes i retten, da der ikke er nogen tvivl om, at det er os, der har retten til navnet. Sagt på en anden måde, så har han taget noget, der ikke er hans, og det kan han ikke. Alternativt er jeg nødt til at opgive navnet, og det vil jeg ikke, da jeg allerede har betalt for at få det registreret, siger Thor Grønbæk.

Avisen har spurgt borgmester Mogens Haugaard Nielsen, hvilke overvejelser han har gjort sig i forbindelse med navnet: Borgerlisten Nyt Stevns, og om han har til sinds at skifte navn på listen, som Thor Grønbæk direkte beder ham om.

- Det har jeg ingen kommentar til. Den klarer Thor, Villy og jeg internt, lyder svaret.

