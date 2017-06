Send til din ven. X Artiklen: Strand: Hauges kasketter trykker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strand: Hauges kasketter trykker

Stevns - 01. juni 2017 kl. 13:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teleanalytiker John Strand fra Strand Consult kan kun smile af den lokalt forankrede Birger Hauge, når han i DAGBLADET tirsdag kalder John Strand for »den mindst objektive, selvbestaltede teleanalytiker, han kender.«

Læs også: Hauge vil bruge alle kasketter han kan

Udtalelsen kom i forbindelse med, at det blev beskrevet, hvordan Birger Hauge har indgået en aftale med Stevns Kommune om at lave en bredbåndsrapport gennem hans kontakter til Zibra Wireless, som udfærdigede rapporten. Det fremgik dog ikke af rapporten, hvem der havde lavet den - og Zibra Wireless er netop leverandør af de ydelser, som rapporten beskriver.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Birger Hauge er en stor mand på Stevns, hvor jeg har kritiseret kommunen og hans rapport i detaljer. Birger Hauges store problem i denne sag er, at han har så mange kasketter på, at det er svært at afgøre, om det er den lokale borger, telemanden eller lokalpolitikeren, der taler, siger John Strand til DAGBLADET, der mener, at man må forholde sig til fakta:

- Jeg driver en international forretning, som arbejder i over 30 lande, hvor vi hvert år opererer på mindst fire kontinenter. Når jeg og mine folk taler på de store konferencer rundt om i verden, så møder vi aldrig Birger Hauge. Når regeringer rundt om i verden indkalder eksperter til at bidrage med viden, så kan jeg se, at jeg og mine folk bliver indbudt til at levere viden. Jeg ser ikke Birger Hauge som ekspert de steder. Lad mig sige det meget enkelt: Birger er en hyggelig fyr, men international ekspert er han mig bekendt ikke - det er jeg og mine folk.

John Strand påpeger, at han har tre ansatte.

I stedet for at skyde på budbringeren, så synes John Strand, at Birger Hauge skal vælge, hvilken kasket han vil have på, og efterfølgende kan han forholde sig til den kritik, der er rejst.

Han peger på, at man i rapporten ikke blot har glemt at fortælle politikerne om, hvilke EU-regler der er på dette område.

- Når Birger Hauge siger, at jeg fortæller halvdelen af sandheden og går de etablerede teleselskabers ærinde, så kan jeg kun smile. Jeg kan også kun smile af Birger Hauges påstand om, at Stevns Kommune bruger alle de midler, der skal til for at nå en målsætning om bedre bredbåndsdækning. Der er meget, som tyder på, at trods det faktum, at Birger Hauge er formand for Venstre på Stevns, så har han ikke den store indsigt i, hvordan Stevns Kommune gennem mange år har kæmpet mod flere mobilmaster, og hvordan kommunen gør det dyrt og besværligt at bygge fast infrastruktur, hvilket Teleindustrien og Fibia senest har dokumenteret, siger John Strand, der med egne ord er en mand, der går ind for fri konkurrence, og en mand, der ikke bryder sig om kommuner, der lyver over for myndighederne.

