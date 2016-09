Se billedserie Markvandring i høsttiden - omkring 1000 mennesker deltog i år i det økologiske høstmarked hos Nørbys Grøntsager. Foto: Anders Ole Olsen

Stort rykind til økologisk høstmarked - før regnvejret

Stevns - 05. september 2016 kl. 14:02 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sket meget med danskernes holdning til økologi, siden Ole og Karen Nørby holdt deres første økologiske høstmarked på deres gård ved Magleby. I dag har alle dagligvarebutikker med respekt for sig selv øko-varer på hylderne, og når det gælder mejeriprodukter, er den økologiske mælk lige ved at slå den konventionelle af banen.

Det kunne også mærkes i lørdags, hvor parret for 17. gang slog dørene op til økologisk marked hos Nørbys Grøntsager. Tilstrømningen af gæster var stor, og på et tidspunkt talte arrangørerne omkring 100 parkerede biler. Karen Nørby anslår, at omkring 800 mennesker har været forbi i løbet af lørdagen, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

- Om det nu skyldes, at Sys Bjerre skulle optræde, eller om det var, fordi folk havde læst, at det blev regnvejr om søndagen, ved jeg ikke. Men der var i hvert fald rigtig mange mennesker på besøg lørdag, og det blev kun forstærket af, at vi havde valgt at korte en time af arrangementet for at koncentrere det lidt, siger Karen Nørby.

Sys Bjerre kom sammen med sin guitarist og underholdt en lille times tid.

- Lørdag løb vi tør for kager, så vi måtte i gang med at bage igen om aftenen for at have noget til søndag. Men den dag regnede det så meget, at der kun kom et par hundrede mennesker - blandt dem nogle børnefamilier iført regntøj på. Men vi er brændt inde med en del kager, siger Karen Nørby.